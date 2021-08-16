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Гравець збірної України відзначився ассистом і червоною карткою в одному матчі в Бельгії

Олександр Трикіша
16 серпня, 10:20
Гравець збірної України Едуард Соболь відзначився в матчі чемпіонату Бельгії – спочатку гравець Брюгге записав на свій рахунок асист, а потім заробив червону картку

Едуард Соболь неоднозначно проявив себе в матчі чемпіонату Бельгії. Фото: clubbrugge.be

Брюгге розгромив Зюлте-Варегем з рахунком 4:0, а Соболь відзначився результативною передачею, коли його команда забивала четвертий гол в матчі.

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Однак на останніх хвилинах зустрічі українець чомусь пішов на порушення правил в центрі поля і нарвався на другу жовту картку.

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Тепер Соболь пропустить матч наступного туру чемпіонату Бельгії проти аутсайдера ліги Беєрсхота.

Відзначимо, що після чотирьох турів Брюгге йде на третьому місці в турнірній таблиці ліги – на рахунку команди дві перемоги і дві нічиїх.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України кілька разів непритомнів. Із захисником Едуардом Соболем коїлося щось незрозуміле під час підготовки до Євро-2020.

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