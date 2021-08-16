Игрок сборной Украины отличился ассистом и красной карточкой в одном матче в Бельгии

Эдуард Соболь неоднозначно проявил себя в матче чемпионата Бельгии. Фото: clubbrugge.be

Брюгге разгромил Зюлте-Варегем со счетом 4:0, а Соболь отличился результативной передачей, когда его команда забивала четвертый гол в матче.

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Однако на последних минутах встречи украинец почему-то пошел на нарушение правил в центре поля и нарвался на вторую желтую карточку.

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Теперь Соболь пропустит матч следующего тура чемпионата Бельгии против аутсайдера лиги Беерсхота.

Отметим, что после четырех туров Брюгге идет на третьем месте в турнирной таблице лиги – на счету команды две победы и две ничьих.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины несколько раз терял сознание. С защитником Эдуардом Соболем творилось нечто необъяснимое во время подготовки к Евро-2020.