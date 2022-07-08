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Ірландія на колінах! Український форвард наробив галасу у єврокубках

Анатолій Дерека
8 липня, 08:47
Олександр Філіппов допоміг Ризі здобути комфортну перемогу на полі Деррі Сіті. Знайомимося з усіма результатами першого раунду відбору Ліги Конференцій

Олександр Філіппов провів ударний матч за Ригу

Учора відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА. Це другий розіграш турніру, який, по суті, є третім за рангом єврокубком.

У 30 поєдинках зіграли аж п'ятеро українців. Дмитро Каневцев з грузинською Ділою поступився в гостях фінському КуПСу (0:2), а Станіслав Біленький з Динамо Тбілісі з боєм програв естонському клубу Пайде (2:3).

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Ще троє наших співвітчизників зіграли за Ригу, яка здолала у гостях Деррі Сіті (2:0). Юрченко вийшов на заміну, а Вакулко та Філіппов відіграли весь матч. Саме останній і вирішив результат дуелі, відзначившись голом та пасом.

Усі результати матчів 1 кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій:

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  • Гзіра – Атлетік Ескальдес 1:1
  • Сент-Джозефс – Ларн 0:0
  • Інтер Турку – Дрита 1:0
  • Вікінгур – ФК Європа 1:0
  • Алашкерт – Хамрун 1:0
  • Санта-Колома – Брейдаблік 0:1
  • Борац-Б-36 Торсхавн 2:0
  • КуПС – Діла 2:0
  • Мегліс – Крусейдерс 2:1
  • Паневежис – Мілсамі 0:0
  • Погонь – Рейк'явік 4:1
  • Сабуртало – Партизані 0:1
  • Флора – СІК 1:0
  • Ружомберок – Кауно Жалгіріс 2:0
  • Динамо Тбілісі – Пайде 2:3
  • Олімпія – Дифферданж 1:1
  • Сфінтул Георге – Мура 1:2
  • Флоріана – Петрокуб 0:0
  • Бала Таун – Слайго Роверс 1:2
  • Динамо Мінськ – Дечич 1:1
  • Гжилані – Лієпая 1:0
  • Лячі – Іскра 0:0
  • Фола – Тре Фьорі 0:1
  • ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0
  • Шкендія – Арарат 2:0
  • Лехія – Академія Пандев 4:1
  • Будучість – Лапі 2:0
  • Дунайська Стреда – Кліфтонвілл 2:1
  • Деррі Сіті – Рига 0:2
  • Тре Пенне – Тузла-Сіті 0:2

Матчі у відповідь пройдуть 12-14 липня. Зазначимо, що у цьому турнірі також виступлять українські Ворскла та Зоря. Полтавці почнуть з другого кваліфікаційного раунду (суперник – шведський АІК), а луганці – з третього.