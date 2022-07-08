Ірландія на колінах! Український форвард наробив галасу у єврокубках

Олександр Філіппов провів ударний матч за Ригу

Учора відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА. Це другий розіграш турніру, який, по суті, є третім за рангом єврокубком.

У 30 поєдинках зіграли аж п'ятеро українців. Дмитро Каневцев з грузинською Ділою поступився в гостях фінському КуПСу (0:2), а Станіслав Біленький з Динамо Тбілісі з боєм програв естонському клубу Пайде (2:3).

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Ще троє наших співвітчизників зіграли за Ригу, яка здолала у гостях Деррі Сіті (2:0). Юрченко вийшов на заміну, а Вакулко та Філіппов відіграли весь матч. Саме останній і вирішив результат дуелі, відзначившись голом та пасом.

Усі результати матчів 1 кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій:

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Гзіра – Атлетік Ескальдес 1:1

Сент-Джозефс – Ларн 0:0

Інтер Турку – Дрита 1:0

Вікінгур – ФК Європа 1:0

Алашкерт – Хамрун 1:0

Санта-Колома – Брейдаблік 0:1

Борац-Б-36 Торсхавн 2:0

КуПС – Діла 2:0

Мегліс – Крусейдерс 2:1

Паневежис – Мілсамі 0:0

Погонь – Рейк'явік 4:1

Сабуртало – Партизані 0:1

Флора – СІК 1:0

Ружомберок – Кауно Жалгіріс 2:0

Динамо Тбілісі – Пайде 2:3

Олімпія – Дифферданж 1:1

Сфінтул Георге – Мура 1:2

Флоріана – Петрокуб 0:0

Бала Таун – Слайго Роверс 1:2

Динамо Мінськ – Дечич 1:1

Гжилані – Лієпая 1:0

Лячі – Іскра 0:0

Фола – Тре Фьорі 0:1

ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0

Шкендія – Арарат 2:0

Лехія – Академія Пандев 4:1

Будучість – Лапі 2:0

Дунайська Стреда – Кліфтонвілл 2:1

Деррі Сіті – Рига 0:2

Тре Пенне – Тузла-Сіті 0:2

Матчі у відповідь пройдуть 12-14 липня. Зазначимо, що у цьому турнірі також виступлять українські Ворскла та Зоря. Полтавці почнуть з другого кваліфікаційного раунду (суперник – шведський АІК), а луганці – з третього.