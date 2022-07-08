Ірландія на колінах! Український форвард наробив галасу у єврокубках

Олександр Філіппов провів ударний матч за Ригу
Учора відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА. Це другий розіграш турніру, який, по суті, є третім за рангом єврокубком.
У 30 поєдинках зіграли аж п'ятеро українців. Дмитро Каневцев з грузинською Ділою поступився в гостях фінському КуПСу (0:2), а Станіслав Біленький з Динамо Тбілісі з боєм програв естонському клубу Пайде (2:3).
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Ще троє наших співвітчизників зіграли за Ригу, яка здолала у гостях Деррі Сіті (2:0). Юрченко вийшов на заміну, а Вакулко та Філіппов відіграли весь матч. Саме останній і вирішив результат дуелі, відзначившись голом та пасом.
Усі результати матчів 1 кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій:
- Гзіра – Атлетік Ескальдес 1:1
- Сент-Джозефс – Ларн 0:0
- Інтер Турку – Дрита 1:0
- Вікінгур – ФК Європа 1:0
- Алашкерт – Хамрун 1:0
- Санта-Колома – Брейдаблік 0:1
- Борац-Б-36 Торсхавн 2:0
- КуПС – Діла 2:0
- Мегліс – Крусейдерс 2:1
- Паневежис – Мілсамі 0:0
- Погонь – Рейк'явік 4:1
- Сабуртало – Партизані 0:1
- Флора – СІК 1:0
- Ружомберок – Кауно Жалгіріс 2:0
- Динамо Тбілісі – Пайде 2:3
- Олімпія – Дифферданж 1:1
- Сфінтул Георге – Мура 1:2
- Флоріана – Петрокуб 0:0
- Бала Таун – Слайго Роверс 1:2
- Динамо Мінськ – Дечич 1:1
- Гжилані – Лієпая 1:0
- Лячі – Іскра 0:0
- Фола – Тре Фьорі 0:1
- ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0
- Шкендія – Арарат 2:0
- Лехія – Академія Пандев 4:1
- Будучість – Лапі 2:0
- Дунайська Стреда – Кліфтонвілл 2:1
- Деррі Сіті – Рига 0:2
- Тре Пенне – Тузла-Сіті 0:2
Матчі у відповідь пройдуть 12-14 липня. Зазначимо, що у цьому турнірі також виступлять українські Ворскла та Зоря. Полтавці почнуть з другого кваліфікаційного раунду (суперник – шведський АІК), а луганці – з третього.