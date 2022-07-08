Ирландия на коленях! Украинский форвард наделал шума в еврокубках

Александр Филиппов провел ударный матч за Ригу

Вчера прошли матчи первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Это второй розыгрыш турнира, который по сути является третьим по рангу еврокубком.

В 30-ти поединках сыграли аж пятеро украинцев. Дмитрий Каневцев с грузинской Дилой уступил в гостях финскому КуПСу (0:2), а Станислав Беленький из Динамо Тбилиси с боем проиграл эстонскому клубу Пайде (2:3).

Реклама

Читайте также: Результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Еще трое наших соотечественников сыграли за Ригу, которая одолела в гостях Дерри Сити (2:0). Юрченко вышел на замену, а Вакулко и Филиппов отыграли весь матч. Именно последний и решил исход дуэли, отметившись голом и пасом.

Все результаты матчей 1 квалификационного раунда Лиги Конференций:

Реклама

Гзира – Атлетик Эскальдес 1:1

Сент-Джозефс – Ларн 0:0

Интер Турку – Дрита 1:0

Викингур – ФК Европа 1:0

Алашкерт – Хамрун 1:0

Санта-Колома – Брейдаблик 0:1

Борац – Б-36 Торсхавн 2:0

КуПС – Дила 2:0

Мэглис – Крусейдерс 2:1

Паневежис – Милсами 0:0

Погонь – Рейкъявик 4:1

Сабуртало – Партизани 0:1

Флора – СИК 1:0

Ружомберок – Кауно Жалгирис 2:0

Динамо Тбилиси – Пайде 2:3

Олимпия – Дифферданж 1:1

Сфынтул Георге – Мура 1:2

Флориана – Петрокуб 0:0

Бала Таун – Слайго Роверс 1:2

Динамо Минск – Дечич 1:1

Гжилани – Лиепая 1:0

Лячи – Искра 0:0

Фола – Тре Фьори 0:1

ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0

Шкендия – Арарат 2:0

Лехия – Академия Пандев 4:1

Будучность – Лапи 2:0

Дунайска Стреда – Клифтонвилл 2:1

Дерри Сити – Рига 0:2

Тре Пенне – Тузла-Сити 0:2

Ответные матчи пройдут 12-14 июля. Отметим, что в данном турнире также выступят украинские Ворскла и Заря. Полтавчане начнут со второго квалификационного раунда (соперник – шведский АИК), а луганчане – с третьего.