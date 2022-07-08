Ирландия на коленях! Украинский форвард наделал шума в еврокубках

Александр Филиппов провел ударный матч за Ригу
Вчера прошли матчи первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Это второй розыгрыш турнира, который по сути является третьим по рангу еврокубком.
В 30-ти поединках сыграли аж пятеро украинцев. Дмитрий Каневцев с грузинской Дилой уступил в гостях финскому КуПСу (0:2), а Станислав Беленький из Динамо Тбилиси с боем проиграл эстонскому клубу Пайде (2:3).
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Еще трое наших соотечественников сыграли за Ригу, которая одолела в гостях Дерри Сити (2:0). Юрченко вышел на замену, а Вакулко и Филиппов отыграли весь матч. Именно последний и решил исход дуэли, отметившись голом и пасом.
Все результаты матчей 1 квалификационного раунда Лиги Конференций:
- Гзира – Атлетик Эскальдес 1:1
- Сент-Джозефс – Ларн 0:0
- Интер Турку – Дрита 1:0
- Викингур – ФК Европа 1:0
- Алашкерт – Хамрун 1:0
- Санта-Колома – Брейдаблик 0:1
- Борац – Б-36 Торсхавн 2:0
- КуПС – Дила 2:0
- Мэглис – Крусейдерс 2:1
- Паневежис – Милсами 0:0
- Погонь – Рейкъявик 4:1
- Сабуртало – Партизани 0:1
- Флора – СИК 1:0
- Ружомберок – Кауно Жалгирис 2:0
- Динамо Тбилиси – Пайде 2:3
- Олимпия – Дифферданж 1:1
- Сфынтул Георге – Мура 1:2
- Флориана – Петрокуб 0:0
- Бала Таун – Слайго Роверс 1:2
- Динамо Минск – Дечич 1:1
- Гжилани – Лиепая 1:0
- Лячи – Искра 0:0
- Фола – Тре Фьори 0:1
- ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0
- Шкендия – Арарат 2:0
- Лехия – Академия Пандев 4:1
- Будучность – Лапи 2:0
- Дунайска Стреда – Клифтонвилл 2:1
- Дерри Сити – Рига 0:2
- Тре Пенне – Тузла-Сити 0:2
Ответные матчи пройдут 12-14 июля. Отметим, что в данном турнире также выступят украинские Ворскла и Заря. Полтавчане начнут со второго квалификационного раунда (соперник – шведский АИК), а луганчане – с третьего.