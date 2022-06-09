9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Іранський мільярдер організує Динамо матч у Лондоні

Андрій Трофімов
9 червня, 14:25
Евертон готовий зіграти благодійний поєдинок із київським Динамо, щоб допомогти постраждалим від війни з Росією

Миколенко допоміг Евертону зберегти місце в АПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

Власник англійського Евертона Фархад Моширі запропонував київському Динамо провести благодійний поєдинок на "Гудісон Парк". Нагадаємо, що за Евертон грає ексгравець Динамо Віталій Миколенко.

"Ми не можемо забути про безчинство, яке щодня відбувається в Україні. Реакція вболівальників, гравців та керівництва Евертона та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни та людей, які страждають від цього нелюдського нападу, були щирими та справді неймовірними.

Я можу підтвердити, що ми запропонували Динамо провести товариський матч для збору додаткових коштів на підтримку українців", – заявив Моширі.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

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Фархад Моширі народився в Ірані й у 24 роки із сім'єю переїхав до Англії, де навчався у коледжі на бухгалтера. Зараз він голова ради директорів та акціонер USM Holdings. Власник футбольного клубу Евертон. За версією журналу Forbes, станом на січень 2022 року статки Моширі становлять 2,7 млрд доларів.