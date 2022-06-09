Іранський мільярдер організує Динамо матч у Лондоні

Власник англійського Евертона Фархад Моширі запропонував київському Динамо провести благодійний поєдинок на "Гудісон Парк". Нагадаємо, що за Евертон грає ексгравець Динамо Віталій Миколенко.

"Ми не можемо забути про безчинство, яке щодня відбувається в Україні. Реакція вболівальників, гравців та керівництва Евертона та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни та людей, які страждають від цього нелюдського нападу, були щирими та справді неймовірними.

Я можу підтвердити, що ми запропонували Динамо провести товариський матч для збору додаткових коштів на підтримку українців", – заявив Моширі.