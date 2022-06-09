Иранский миллиардер организует Динамо матч в Лондоне

Миколенко помог Эвертону сохранить место в АПЛ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Владелец английского Эвертона Фархад Мошири предложил киевскому Динамо провести благотворительный поединок на "Гудисон Парк". Напомним, что за Эвертон играет экс-игрок Динамо Виталий Миколенко.
"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое ежедневно происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства Эвертона и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих от этого бесчеловечного нападения, были искренними и действительно удивительными.
Я могу подтвердить, что мы предложили Динамо провести товарищеский матч для сбора дополнительных средств в поддержку украинцев", – заявил Мошири.
Фархад Мошири родился в Иране и в 24 года с семьей переехал в Англию, где учился в колледже на бухгалтера. Сейчас он председатель совета директоров и акционер USM Holdings. Владелец футбольного клуба Эвертон. По версии журнала Forbes, по состоянию на январь 2022 года состояние Мошири составляет 2,7 млрд долларов.