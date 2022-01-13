12 січня 21:00 Онлайн
Барселона 2
Реал 3
12 січня 21:45
Тоттенгем 0
Челсі 1
12 січня 22:00
Інтер 2
Ювентус 1
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Інтер у шаленому матчі виграв Суперкубок Італії

Любомир Луканюк
13 січня, 00:49
Міланський клуб на останній хвилині додаткового часу вирвав перемогу в Ювентуса

Інтер обіграв рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Шестиразові! Міланський Інтер виграв перший трофей у календарному році. Суперкубок Італії.

У битві за трофей Інтер зійшовся із Ювентусом. Туринці відкрили рахунок на 25 хвилині. Уестон Маккенні після передачі у штрафний майданчик пробив точно низом.

Реклама

Через 10 хвилин Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

До кінця основного часу більше за команди голів не забили. Та й у додатковий все йшло до серії пенальті.

Але коли вже арбітр збирався дати фінальний свисток, Алексіс Санчес підібрав м'яч після метушні у штрафному майданчику і приніс перемогу своїй команді.

Реклама

Інтер виграв – 2:1. Це шостий Суперкубок в історії команди, раніше були перемоги у 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 роках.

Ювентус є рекордсменом Італії за кількістю перемог у Суперкубку. Команда вигравала цей трофей 9 разів.