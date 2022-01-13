Інтер у шаленому матчі виграв Суперкубок Італії

Інтер обіграв рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Шестиразові! Міланський Інтер виграв перший трофей у календарному році. Суперкубок Італії.

У битві за трофей Інтер зійшовся із Ювентусом. Туринці відкрили рахунок на 25 хвилині. Уестон Маккенні після передачі у штрафний майданчик пробив точно низом.

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Через 10 хвилин Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

До кінця основного часу більше за команди голів не забили. Та й у додатковий все йшло до серії пенальті.

Але коли вже арбітр збирався дати фінальний свисток, Алексіс Санчес підібрав м'яч після метушні у штрафному майданчику і приніс перемогу своїй команді.

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Інтер виграв – 2:1. Це шостий Суперкубок в історії команди, раніше були перемоги у 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 роках.

Ювентус є рекордсменом Італії за кількістю перемог у Суперкубку. Команда вигравала цей трофей 9 разів.