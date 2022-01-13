Интер в безумном матче выиграл Суперкубок Италии

Интер обыграл рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Шестикратные! Миланский Интер выиграл первый трофей в календарном году. Суперкубок Италии.

В битве за трофей Интер сошелся с Ювентусом. Туринцы открыли счет на 25-й минуте. Уэстон Маккенни после передачи в штрафную пробил точно низом.

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Спустя 10 минут Лаутаро Мартинес сравнял счет, реализовав пенальти.

До конца основного времени больше команды голов не забили. Да в и дополнительное все шло к серии пенальти.

Но когда уже арбитр собирался дать финальный свисток, Алексис Санчес подобрал мяч после суматохи в штрафной и принес победу своей команде.

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Интер выиграл – 2:1. Это шестой Суперкубок в истории команды, ранее были победы в 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 годах.

Ювентус же является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз.