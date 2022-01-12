Интер – Ювентус: онлайн матча за Суперкубок Италии

В среду, 12 января, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится матч за Суперкубок Италии: Интер встретится с Ювентусом. Следите за матчем с помощью нашего онлайна

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляция встречи с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ИНТЕР – ЮВЕНТУС

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Традиционно Суперкубок Италии разыграет между собой чемпион страны Интер и обладатель национального Кубка Ювентус. Впрочем, впервые за долгое время в качестве чемпиона выступает не Юве.

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Интер же поборется за Суперкубок впервые с 2011 года. А всего в коллекции "сине-черных" пять побед в турнире. Ювентус лидирует по этому показателю – у них девять трофеев.

История противостояния

Соперничество Ювентуса и Интера настолько грандиозное, что его прозвали дерби все Италии. Ювентус имеет подавляющее преимущество в истории очных матчей. Интер обыгрывал Юве почти ровно год назад, а перед этим – еще в 2016 году.

В текущем сезоне команды встречались в Серии А на этом же стадионе и тогда разошлись миром 1:1.

Форма команд

Интер имеет впечатляющую статистку из 12 матчей без поражений в Серии А. В последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала во внутреннем чемпионате в октябре прошлого года. Было еще поражение от Реала в последнем туре Лиги чемпионов, но этот матч уже ничего не решал.

У Ювентуса ситуация не такая радужная. Туринцы не проигрывают с конца ноября, но стабильности команде Массимилиано Аллегри пока не хватает. В предыдущем туре Юве обыграл Рому, но ранее потерял очки с Венецией.

Слова перед матчем

Симоне Индзаги: "Это финал, и в таких играх нет фаворитов. Ювентус не проигрывал в последних восьми матчах, и в воскресенье они сделали нечто экстраординарное. Они привыкли играть в финалах, у них есть опытные игроки, но сейчас мы переживаем хороший момент".

Симоне Индзаги. Фото: Reuters

Массимилиано Аллегри: "Мы должны прибавлять. Интер – крепкая команда, и нам нужно выжать максимум из каждого эпизода. Мы должны выиграть игру и стать более сплоченной командой. Все может случиться в одноматчевом противостоянии, но лигу обычно выигрывает лучшая команда. Мы должны догнать тех, кто наверху турнирной таблицы, и тогда посмотрим, сможем ли мы побороться за титул в следующем сезоне".

Массимилиано Аллегри. Фото: Reuters

Котировки букмекеров

Аналитики считают Интер большим фаворитом матча: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги в основное время – 1.75, на ничью – 3.80, на победу Ювентуса – 4.90.

Котировки на победу любым исходом, а у нас, напомним, может быть дополнительное время и серия пенальти, следующие:

Интер – 1.39

Ювентус – 3.20

Где смотреть

Поединок Интер – Ювентус в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.