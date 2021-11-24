Інтер – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Інтер vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні у Мілані настане момент істини для команди Роберто Де Дзербі. "Гірники" зобов'язані перемагати Інтер, щоб продовжити єврокубкові виступи навесні. Початок зустрічі – о 19:45.

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Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Після чотирьох турів Шахтар займає останнє місце у групі D. В активі "померанчево-чорних" лише одне зароблене очко. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння у євровесну.

Якщо сьогодні Шахтар не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.

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Інтер ще не забезпечив собі вихід до плей-оф ЛЧ. Щоб не ускладнювати собі турнірне завдання, команді Сімоне Індзагі сьогодні потрібна перемога над "гірниками".

Матчі групи D, що залишилися.

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24 листопада

19:45 Інтер – Шахтар

22:00 Шериф – Реал

7 грудня

Шахтар – Шериф

Реал – Інтер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу у Мілані аналітики букмекерських контор називають Інтер. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Інтера – 73%

нічия – 17%

виграш Шахтаря – 10%

найімовірніший рахунок – 2:0

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шляхи Шахтаря з Інтером у єврокубках перетиналися шість разів. "Гірники" ще жодного разу не вигравали у "нерадзуррі", а останні три матчі команд завершилися внічию 0:0. Із шести очних зустрічей Інтер виграв дві.

Дивіться, як зіграли внічию Шахтар з Інтером у вересні