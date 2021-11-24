Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Интер vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня в Милане наступит момент истины для команды Роберто Де Дзерби. "Горняки" обязаны побеждать Интер, чтобы продолжить еврокубковые выступления весной. Начало встречи – в 19:45.
Онлайн Интер – Шахтер, с подробным описанием всех событий матча, доступен на нашем сайте.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
После четырех туров Шахтер занимает последнее место в группе D. В активе "оранжево-черных" всего одно заработанное очко. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.
Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.
Интер еще не обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Чтобы не усложнять себе турнирную задачу, команде Симоне Индзаги сегодня необходима победа над "горняками".
Оставшиеся матчи группы D
24 ноября
- 19:45 Интер – Шахтер
- 22:00 Шериф – Реал
7 декабря
- Шахтер – Шериф
- Реал – Интер
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большим фаворитом матча в Милане аналитики букмекерских контор называют Интер. На его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Интера – 73%
- ничья – 17%
- выигрыш Шахтера – 10%
- наиболее вероятный счет – 2:0
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Пути Шахтера с Интером в еврокубках пересекались шесть раз. "Горняки" еще ни разу не выигрывали у "нерадзурри", а последние три матча команд завершились вничью 0:0. Из шести очных встреч Интер выиграл две.
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