Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Интер vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в Милане наступит момент истины для команды Роберто Де Дзерби. "Горняки" обязаны побеждать Интер, чтобы продолжить еврокубковые выступления весной. Начало встречи – в 19:45.

Онлайн Интер – Шахтер, с подробным описанием всех событий матча, доступен на нашем сайте.

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Шахтер и Интер поделили очки в Киеве / Фото: REUTERS

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После четырех туров Шахтер занимает последнее место в группе D. В активе "оранжево-черных" всего одно заработанное очко. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.

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Интер еще не обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Чтобы не усложнять себе турнирную задачу, команде Симоне Индзаги сегодня необходима победа над "горняками".

Оставшиеся матчи группы D

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24 ноября

19:45 Интер – Шахтер

22:00 Шериф – Реал

7 декабря

Шахтер – Шериф

Реал – Интер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча в Милане аналитики букмекерских контор называют Интер. На его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш Интера – 73%

ничья – 17%

выигрыш Шахтера – 10%

наиболее вероятный счет – 2:0

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Пути Шахтера с Интером в еврокубках пересекались шесть раз. "Горняки" еще ни разу не выигрывали у "нерадзурри", а последние три матча команд завершились вничью 0:0. Из шести очных встреч Интер выиграл две.

Смотрите как сыграли вничью Шахтер с Интером в сентябре