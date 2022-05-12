Інтер та Ювентус забили шість голів у фіналі Кубка Італії (відео)

Переможець Кубку Італії-2022

У Римі пройшов фінал Кубка Італії, де за трофей боролися Ювентус та Інтер.

Матч вийшов бойовим та результативним. Гольовий темп задав Інтер, коли на шостій хвилині Ніколо Барелла відкрив рахунок.

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Але на початку другого тайму за дві хвилини Ювентус забив двічі і став ближчим до трофею.

Інтер перевів гру в овертайм наприкінці основного часу. А потім дубль Івана Перішича приніс трофей клубу з Мілана.

Ювентус – Інтер – 2:4

Голи: Сандро (50), Влахович (52) – Барелла (6), Чалханоглу (80, пен.), Перішич (99, пен.), Перішич (102).

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Для Інтера це восьма перемога у Кубку Італії. Клуб брав трофеї у 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022 роках.

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Раніше ми писали, що збірна України зіграє товариський матч з клубом із чемпіонату Італії.