11 мая 21:30
Лидс 0
Челси 3
11 мая 21:45
Боруссия М 1
Украина 2
11 мая 22:00
Ювентус 2
Интер 4
11 мая 22:15
Вулверхэмптон 1
Манчестер Сити 5
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Интер и Ювентус забили шесть голов в финале Кубка Италии (видео)

Любомир Луканюк
12 мая, 08:38
Миланский клуб обыграл туринцев в дополнительное время и восьмой раз в истории выиграл Кубок Италии

Победить Кубка Италии-2022 / Фото: REUTERS

В Риме прошел финал Кубка Италии, где за трофей боролись Ювентус и Интер.

Матч вышел боевым и результативным. Голевой темп задал Интер, когда на шестой минуте Николо Барелла открыл счет.

Реклама

Но в начале второго тайма за две минуты Ювентус забил дважды и стал ближе к трофею.

Интер перевел игру в овертайм под конец основного времени. А затем дубль Ивана Перишича принес трофей клубу из Милана.

Ювентус – Интер – 2:4
Голы: Сандро (50), Влахович (52) – Барелла (6), Чалханоглу (80, пен.), Перишич (99, пен.), Перишич (102).

Реклама

Для Интера это восьмая победа в Кубка Италии. Клуб брал трофеи в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022 годах.

Реклама

Ранее мы писали, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом из чемпионата Италии.