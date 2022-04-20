Інтер громить Мілан у дербі та виходить у фінал Кубка Італії

Лаутаро Мартінес протягнув Інтер у фінал Кубка Італії / Фото: Getty Images

Визначився перший фіналіст Кубка Італії з футболу 2021-2022. За путівку у головний матч турніру билися сусіди містом – Інтер та Мілан.

Перший поєдинок команд пройшов на початку березня і завершився нульовою нічиєю, тому команди відклали з'ясування справ на зустріч у відповідь. До неї набагато краще виявився підготовлений Інтер.

Реклама

Команда Сімоне Індзагі не перевершувала "россонері" за моментами або володінням м'ячем, проте вдало скористалася шансами у першому таймі. Героєм зустрічі став Лаутаро Мартінес.

Вже на 4 хвилині аргентинський форвард успішно відгукнувся на подачу Дарміана з флангу і відразу ефектно вбив м'яч у ворота Маньяна. А прям перед перервою Лаутаро реалізував вихід віч-на-віч, скориставшись провалом оборони суперника.

Реклама

Читайте також: Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед та очолив АПЛ

Мілан забив свій гол у середині першого тайму, проте суддя скасував його після перегляду VAR. Під час далекого удару Кессьє його партнер за командою заважав воротареві Інтера. Це зламало "россонері", які наприкінці ще й третій пропустили від Госенса в контратаці.

Таким чином, Інтер вийшов у фінал Кубка Італії, де битиметься з Ювентусом або Фіорентиною. Перша зустріч команд завершилася мінімальною перемогою туринців. Фінал турніру призначено на 11 травня.

Реклама

Інтер – Мілан 3:0

Голи: Мартінес, 4, Мартінес, 40, Госенс, 82.

Інтер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастоні (Д'Амброзіо, 79) – Дарміна, Барелла, Брозович, Перішич (Госенс, 79) – Чалханоглу (Відаль, 73) – Мартінес (Джеко, 70), Корреа (Санчес, 70).

Мілан: Маньян – Калабрія (Габбія, 73), Калулу, Томорі, Тео Ернандес – Беннасер (Крунич, 73), Кессьє, Тоналі (Браїм Діас, 46) – Салемакерс (Месіас, 46), Жиру, Леау (Лазетіч, 8)

Попередження: Шкріньяр – Тео Ернандес, Томорі.