Интер громит Милан в дерби и выходит в финал Кубка Италии

Лаутаро Мартинес протащил Интер в финал Кубка Италии / Фото: Getty Images

Определился первый финалист Кубка Италии по футболу 2021-2022. За путевку в главный матч турнира бились соседи по городу – Интер и Милан.

Первый поединок команд прошел в начале марта и завершился нулевой ничьей, поэтому команды отложили выяснение дел на ответную встречу. К ней куда лучше оказался подготовлен Интер.

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Команда Симоне Индзаги не превосходила "россонери" по моментам или владению мячом, однако удачно воспользовалась шансами в первом тайме. Героем встречи стал Лаутаро Мартинес.

Уже на 4 минуте аргентинский форвард успешно откликнулся на подачу Дармиана с фланга и слету эффектно вколотил мяч в ворота Маньяна. А прям перед перерывом Лаутаро реализовал выход один на один, воспользовавшись провалом обороны соперника.

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Милан забил свой гол в середине первого тайма, однако судья отменил его после просмотра VAR. Во время дальнего удара Кессье его партнер по команде мешал вратарю Интера. Это сломило "россонери", которые в концовке еще и третий пропустили от Госенса в контратаке.

Таким образом, Интер вышел в финал Кубка Италии, где сразится с Ювентусом или Фиорентиной. Первая встреча команд завершилась минимальной победой туринцев. Финал турнира назначен на 11 мая.

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Интер – Милан 3:0

Голы: Мартинес, 4, Мартинес, 40, Госенс, 82.

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 79) – Дармина, Барелла, Брозович, Перишич (Госенс, 79) – Чалханоглу (Видаль, 73) – Мартинес (Джеко, 70), Корреа (Санчес, 70).

Милан: Маньян – Калабрия (Габбия, 73), Калулу, Томори, Тео Эрнандес – Беннасер (Крунич, 73), Кессье, Тонали (Браим Диас, 46) – Салемакерс (Мессиас, 46), Жиру, Леау (Лазетич, 86).

Предупреждения: Шкриньяр – Тео Эрнандес, Томори.