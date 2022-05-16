28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:20
Емполі --
Україна --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Імпульс для України: лідер Динамо у захваті від Kalush Orchestra на Євробаченні

Анатолій Дерека
16 травня, 22:24
Ілля Забарний вважає, що український колектив заслужено переміг на головному пісенному конкурсі Європи

Ілля Забарний похвалив Kalush Orchestra за перемогу на Євробаченні

В суботу Україна стала переможницею Євробачення. Гурт Kalush Orchestra підкорив Європу з піснею "Stefania" та приніс нашій країні третю перемогу на конкурсі.

Після успіху Олега Псюка та його команду вітали усі українські знаменитості, наприклад Андрій Шевченко. Також свої враження про конкурс висловив і захисник збірної України Ілля Забарний.

Реклама

"Перемога на Євробаченні — це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено".

Зазначимо, що сьогодні збірна України готується до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022. Завтра наша команда зіграє спаринг проти італійського Емполі, а вже в середу боротиметься з хорватською Рієкою.

Читайте також: На "Азовсталі" після перемоги України на Євробаченні прозвучала "Стефанія"

Стиковий матч на Мундіаль проти Шотландії призначено на 1 червня. Якщо команда Петракова обіграє "тартанову армію", то 5 червня боротиметься з Уельсом за право поїхати до Катару на ЧС-2022.