Імпульс для України: лідер Динамо у захваті від Kalush Orchestra на Євробаченні

Ілля Забарний похвалив Kalush Orchestra за перемогу на Євробаченні

В суботу Україна стала переможницею Євробачення. Гурт Kalush Orchestra підкорив Європу з піснею "Stefania" та приніс нашій країні третю перемогу на конкурсі.

Після успіху Олега Псюка та його команду вітали усі українські знаменитості, наприклад Андрій Шевченко. Також свої враження про конкурс висловив і захисник збірної України Ілля Забарний.

Реклама

"Перемога на Євробаченні — це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено".

Зазначимо, що сьогодні збірна України готується до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022. Завтра наша команда зіграє спаринг проти італійського Емполі, а вже в середу боротиметься з хорватською Рієкою.

Читайте також: На "Азовсталі" після перемоги України на Євробаченні прозвучала "Стефанія"

Стиковий матч на Мундіаль проти Шотландії призначено на 1 червня. Якщо команда Петракова обіграє "тартанову армію", то 5 червня боротиметься з Уельсом за право поїхати до Катару на ЧС-2022.