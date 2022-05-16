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Импульс для Украины: лидер Динамо в восторге от Kalush Orchestra на Евровидении

Анатолий Дерека
16 мая, 22:24
Илья Забарный считает, что украинский коллектив заслуженно победил на главном песенном конкурсе Европы

Илья Забарный похвалил Kalush Orchestra за победу на Евровидении

В субботу Украина стала победительницей Евровидения. Группа Kalush Orchestra покорила Европу с песней "Stefania" и принесла нашей стране третью победу на конкурсе.

После успеха Олега Псюка и его команду поздравляли все украинские знаменитости, например Андрей Шевченко. Также свои впечатления о конкурсе высказал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

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"Победа на Евровидении – это очень хороший импульс для всей Украины. Сейчас наша страна переживает тяжелые времена и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с парнями очень волновались, аж сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было случиться. Это заслуженно".

Отметим, что нынче сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2022. Завтра наша команда сыграет спарринг против итальянского Эмполи, а уже в среду будет биться с хорватской Риекой.

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Стыковой матч на Мундиаль против Шотландии назначен на 1 июня. Если команда Петракова обыграет "тартановую армию", то 5 июня будет сражаться с Уэльсом за право поехать в Катар на ЧМ-2022.