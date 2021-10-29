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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Гравець збірної України виявився гомофобом: "Як можна мовчати, коли діти дивляться"

Андрій Трофімов
29 жовтня, 11:24
Богдан Бутко висловився проти рішення австралійського гравця Джошуа Кавалло зізнатися у нетрадиційній орієнтації

Бутко не підтримав Кавалло

Златан Ібрагімович, Антуан Грізманн, Гаррі Лінекер, Жерар Піке... Ексгравець збірної України Євген Левченко. Це лише невеликий перелік футболістів, які підтримали австралійця Джошуа Кавалло – він здійснив камінг-аут.

А от захисник збірної України Богдан Бутко й досі мислить стереотипами. Про це він написав у Instagram.

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"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Як можна мовчати, коли поряд наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються", – написав Бутко.

Один із підписників здивувався позиції Богдана:

"Гомофоб? Хлопця всі топчики підтримали, а ти, ноунейм, фейспалми запостив. Клоун".

Бутко різко відповів:

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"Я хоч і ноунейм, а ти, валет, можеш до нього з'їздити, він тебе якраз і оприходує".

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