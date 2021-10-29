Гравець збірної України виявився гомофобом: "Як можна мовчати, коли діти дивляться"

Бутко не підтримав Кавалло

Златан Ібрагімович, Антуан Грізманн, Гаррі Лінекер, Жерар Піке... Ексгравець збірної України Євген Левченко. Це лише невеликий перелік футболістів, які підтримали австралійця Джошуа Кавалло – він здійснив камінг-аут.

А от захисник збірної України Богдан Бутко й досі мислить стереотипами. Про це він написав у Instagram.

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"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Як можна мовчати, коли поряд наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються", – написав Бутко.

Один із підписників здивувався позиції Богдана:

"Гомофоб? Хлопця всі топчики підтримали, а ти, ноунейм, фейспалми запостив. Клоун".

Бутко різко відповів:

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"Я хоч і ноунейм, а ти, валет, можеш до нього з'їздити, він тебе якраз і оприходує".

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