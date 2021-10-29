Игрок сборной Украины оказался гомофобом: "Как можно молчать, когда дети смотрят"

Бутко не поддержал Кавалло

Златан Ибрагимович, Антуан Гризманн, Гарри Линекер, Жерар Пике... Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко. Это лишь не большой перечень футболистов, которые поддержали австралийца Джошуа Кавалло – он совершил каминг-аут.

А вот защитник сборной Украины Богдан Бутко до сих пор мыслит стереотипами. Об этом он написал в Instagram.

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"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются", – написал Бутко.

Один из подписчиков удивился позиции Богдана:

"Гомофоб? Парня все топчики поддержали, а ты ноунэйм фейспалмы запостил. Клоун".

Бутко резко ответил:

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"Я хоть и ноунэйм, а ты валет можешь к нему съездить он тебя как раз и оприходует".

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