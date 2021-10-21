Гра в кальмара дістався до українського футболу: вогняне промо матчу Кривбасу

Кривбас тренується по системі Гра в кальмара

У серіалі учасники гри "зелений-червоний" повинні були рухатися в бік роботизованої ляльки, а коли вона розгорнеться – завмерти, інакше тебе розстріляють. До речі, ігри з "Гра в кальмара" вже проводили в реальному житті.

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Футболісти вишикувалися в центрі поля і наближалися до воріт, які охороняв голкіпер Богдан Сарнавський. Хто не встиг зупинитися – отримував "постріл" м'ячем.

"Ніхто не пройде", – твердо заявив Сарнавський в кінці відео.

Кривбас і Полісся зіграють між собою 23 жовтня, початок – о 15:30. На цей момент Кривбас провів 14 матчів у Першій лізі і йде на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на сім балів від Металіста. Полісся провело тільки 10 матчів, воно розташовується на 10-му рядку.

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Нагадаємо, що на початку жовтня Кривбас отримав іменитого наставника – команду очолив Олександр Бабич.