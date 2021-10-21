21 жовтня 22:00
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Зоря 1
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Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
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Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
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Зеніт --
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Шахтар --
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Гра в кальмара дістався до українського футболу: вогняне промо матчу Кривбасу

Олександр Трикіша
21 жовтня, 23:23
Кривбас оригінально проанонсував майбутній матч 15-го туру Першої ліги проти Полісся. Клуб перетворив своє тренування в одну з ігор популярного серіалу Гра в Кальмара

Кривбас тренується по системі Гра в кальмара

У серіалі учасники гри "зелений-червоний" повинні були рухатися в бік роботизованої ляльки, а коли вона розгорнеться – завмерти, інакше тебе розстріляють. До речі, ігри з "Гра в кальмара" вже проводили в реальному житті.

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Футболісти вишикувалися в центрі поля і наближалися до воріт, які охороняв голкіпер Богдан Сарнавський. Хто не встиг зупинитися – отримував "постріл" м'ячем.

"Ніхто не пройде", – твердо заявив Сарнавський в кінці відео.

Кривбас і Полісся зіграють між собою 23 жовтня, початок – о 15:30. На цей момент Кривбас провів 14 матчів у Першій лізі і йде на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на сім балів від Металіста. Полісся провело тільки 10 матчів, воно розташовується на 10-му рядку.

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Нагадаємо, що на початку жовтня Кривбас отримав іменитого наставника – команду очолив Олександр Бабич.

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