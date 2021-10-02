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Команда-фаворит Першої ліги отримала іменитого наставника

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 11:58
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На тренерському містку Кривбасу відбулися зміни – команду очолив Олександр Бабич
Олександр Бабич - головний тренер Кривбасу
Олександр Бабич - головний тренер Кривбасу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

Новим головним тренером криворізького Кривбасу став 42-річний фахівець Олександр Бабич, повідомив офіційний сайт клубу.

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Тренерську кар'єру український фахівець почав в одеському Чорноморці, який очолював з 2014 по 2017 роки, з 2017 по 2020 працював головним тренером Маріуполя.

Під керівництвом Бабича Маріуполь двічі досягав півфінальної стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив у кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверте місце в чемпіонаті України.

Олександр Бабич
Олександр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

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Як футболіст Олександр Бабич виступав у таких клубах, як Дніпро, Металіст, Чорноморець.

Олександр Бабич
Олександр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

У тренерський штаб 42-річного фахівця також увійшли Олександр Лавренцов (тренер), Володимир Белак (тренер), Артем Філімонов (тренер), Олександр Малахов (тренер-аналітик).

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Нагадаємо, що попередній наставник криворізької команди Геннадій Приходько був відправлений у відставку після розгромної поразки від Металіста 0:5.

Відмітимо, що Кривбас займає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги і є одним з претендентів на підвищення в класі.

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