21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Игра в кальмара добрался до украинского футбола: огненное промо матча Кривбасса

Александр Трикиша
21 октября, 23:23
Кривбасс оригинально проанонсировал предстоящий матч 15-го тура Первой лиги против Полесья. Клуб превратил свою тренировку в одну из игр нашумевшего сериала Игра в Кальмара

Кривбасс тренируется по системе Игра в кальмара

В сериале участники игры "зеленый-красный" должны были двигаться в сторону роботизированной куклы, а когда она развернется – замереть, иначе тебя расстреляют. Кстати, игры из "Игра в кальмара" уже проводили в реальной жизни.

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Футболисты выстроились в центре поля и приближались к воротам, которые охранял голкипер Богдан Сарнавский. Кто не успел остановиться – получал "выстрел" мячом.

"Никто не пройдет", – твердо заявил Сарнавский в конце видео.

Кривбасс и Полесье сыграют между собой 23 октября, начало – в 15:30. На данный момент Кривбасс провел 14 матчей в Первой лиге и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на семь баллов от Металлиста. Полесье провело только 10 матчей, оно располагается на 10-й строчке.

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Напомним, что в начале октября Кривбасс получил именитого наставника – команду возглавил Александр Бабич.

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