Игра в кальмара добрался до украинского футбола: огненное промо матча Кривбасса

Кривбасс тренируется по системе Игра в кальмара

В сериале участники игры "зеленый-красный" должны были двигаться в сторону роботизированной куклы, а когда она развернется – замереть, иначе тебя расстреляют. Кстати, игры из "Игра в кальмара" уже проводили в реальной жизни.

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Футболисты выстроились в центре поля и приближались к воротам, которые охранял голкипер Богдан Сарнавский. Кто не успел остановиться – получал "выстрел" мячом.

"Никто не пройдет", – твердо заявил Сарнавский в конце видео.

Кривбасс и Полесье сыграют между собой 23 октября, начало – в 15:30. На данный момент Кривбасс провел 14 матчей в Первой лиге и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на семь баллов от Металлиста. Полесье провело только 10 матчей, оно располагается на 10-й строчке.

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Напомним, что в начале октября Кривбасс получил именитого наставника – команду возглавил Александр Бабич.