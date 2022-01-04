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Гра з Кальмаром дісталася Динамо

Андрій Трофімов
4 січня, 10:37
Щоправда, йдеться не про популярний південнокорейський серіал у жанрі виживання, а про шведську команду, яка стане суперником киян на зборах

Динамо зіграє з Кальмаром / Фото: Колаж: Сьогодні

Досягнута домовленість щодо проведення контрольного матчу між київським Динамо та шведським Кальмаром на зборі в Іспанії.

Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside, спаринг відбудеться 24 січня.

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Кальмар – чемпіон Швеції-2008 та шоста команда минулого національного чемпіонату з однойменного шведського міста.

Шведському ФК Кальмар – 111 років, прізвисько клубу – "червоні брати".

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Динамо Київ) / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, Динамо вирушило на перерву у чемпіонаті України, відстаючи на два очки від Шахтаря. Кияни відпочиватимуть до 13 січня. Перший збір після цього проведуть в Іспанії, а другий – у Туреччині.

Другу частину сезону Динамо розпочне вже без Віталія Миколенка, який за 23 млн євро перейшов до Евертона.

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