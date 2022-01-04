Гра з Кальмаром дісталася Динамо

Динамо зіграє з Кальмаром / Фото: Колаж: Сьогодні
Досягнута домовленість щодо проведення контрольного матчу між київським Динамо та шведським Кальмаром на зборі в Іспанії.
Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside, спаринг відбудеться 24 січня.
Кальмар – чемпіон Швеції-2008 та шоста команда минулого національного чемпіонату з однойменного шведського міста.
Шведському ФК Кальмар – 111 років, прізвисько клубу – "червоні брати".
Нагадаємо, Динамо вирушило на перерву у чемпіонаті України, відстаючи на два очки від Шахтаря. Кияни відпочиватимуть до 13 січня. Перший збір після цього проведуть в Іспанії, а другий – у Туреччині.
Другу частину сезону Динамо розпочне вже без Віталія Миколенка, який за 23 млн євро перейшов до Евертона.