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Игра с Кальмаром добралась до Динамо

Андрей Трофимов
4 января, 10:37
Правда, речь не о популярном южнокорейском сериале в жанре выживания, а о шведской команде, которая станет соперником киевлян на сборах

Динамо сыграет с Кальмаром / Фото: Коллаж: Сегодня

Достигнута договоренность о проведении контрольного матча между киевским Динамо и шведским Кальмаром на сборе в Испании.

Как сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside, спарринг состоится 24 января.

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Кальмар – чемпион Швеции-2008 и шестая команда минувшего национального чемпионата из одноименного шведского города.

Шведскому ФК Кальмар – 111 лет, прозвище клуба – "красные братья".

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Динамо (Киев) / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Динамо ушло на перерыв в чемпионате Украины, отставая на два очка от Шахтера. Киевляне будут отдыхать до 13 января. Первый сбор после этого проведут в Испании, а второй – в Турции.

Вторую часть сезона Динамо начнет уже без Виталия Миколенко, за 23 млн евро перешедшего в Эвертон.

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