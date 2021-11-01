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"Ідіотизм досягає апогею": Польський промоушн MMA-VIP влаштував бої між чоловіком та жінкою

Павло Василенко
1 листопада, 20:05
Організатор польського промоції MMA-VIP Марчін Найман влаштував два міжгендерні поєдинки

Міхал Пшибілович та Вікторія Домжальська / Фото: Twitter

На турнірі в Ченстохові Петр Лісовський на прізвисько Mua Boy зустрівся з Улою Секач. Лісовський вийшов у клітку з бойовим розфарбуванням та переміг у другому раунді – він зробив успішний тейкдаун, після чого добив суперницю у граунд-енд-паунді. Рефері довелося зупинити поєдинок.

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Раніше ми писали, що екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах оголосив про своє повернення у спорт.

В іншій сутичці Міхал Пшибілович, відомий як Польський Кен, зустрівся з Вікторією Домжальською. Пшибілович переміг у першому раунді – Домжальська ніяк не захищалася від ударів Кена у стійці, повідомляє Eurosport.

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Фанати жорстко розкритикували ідею міжгендерних боїв у твіттері.

"Удари двох нетренованих людей – це не бій по ММА. Потім буде сліпий бездомний, одягнений як Санта, який бореться з трансвеститом, що їде газонним трактором", – пофанатизував користувач unintended consequences.

"Скільки алкоголю вони були змушені випити перед боєм?" – запитав PunchyKickyShow.

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"За дурість платять дорого, і організатори цього маскараду також заробили. Ідіотизм сягає апогею", – заявила Joanna Maria Viktoria.

"Що далі? Бійки інвалідів?" – обурився Krzysztof.