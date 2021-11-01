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"Идиотизм достигает апогея": Польский промоушн MMA-VIP устроил бои между мужчиной и женщиной

Павел Василенко
1 ноября, 20:05
Организатор польского промоушна MMA-VIP Марчин Найман устроил два межгендерных поединка

Михал Пшибилович и Виктория Домжальская / Фото: Twitter

На турнире в Ченстохове Петр Лисовский по прозвищу Mua Boy встретился с Улой Секач. Лисовский вышел в клетку с боевым раскрасом и победил во втором раунде – он сделал успешный тейкдаун, после чего добил соперницу в граунд-энд-паунде. Рефери пришлось остановить поединок.

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Ранее мы писали, что экс-чемпион UFC в двух дивизионах объявил о своем возвращении в спорт.

В другой схватке Михал Пшибилович, известный как Польский Кен, встретился с Викторией Домжальской. Пшибилович победил в первом раунде – Домжальская никак не защищалась от ударов Кена в стойке, сообщает Еurosport.

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Фанаты жестко раскритиковали идею межгендерных боев в твиттере.

"Удары двух нетренированных людей – это не бой по ММА. Затем будет слепой бездомный, одетый как Санта, сражающийся с трансвеститом, едущим на газонном тракторе", – пофанатизировал пользователь unintended consequences.

"Сколько алкоголя они были вынуждены выпить перед боем?" – задался вопросом PunchyKickyShow.

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"За глупость платят дорого, и организаторы этого маскарада тоже заработали. Идиотизм достигает апогея", – заявила Joanna Maria Viktoria.

"Что дальше? Драки инвалидов?" – возмутился Krzysztof.