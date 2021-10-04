Ібрагімович подарував собі на день народження унікальний Ferrari (фото)

Златан Ібрагімович подарував собі унікальний Ferrari

Ібрагімович наплював на забобони і відзначив 40-річчя заздалегідь, влаштувавши грандіозну вечірку. День народження у Златана 3 жовтня, але святкувати він почав на два дні раніше.

А потім Златан потішив себе унікальним суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Покупка обійшлася футболісту в 450 тисяч євро.

"З днем народження, Златан", – привітав сам себе футболіст і похвалився обновкою в Instagram.

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Ferrari SF90 Stradale – перший гібридний купе в історії бренду. Модель названа в честь 90-річного ювілею легендарної Scuderia Ferrari, заснованої 16 листопада 1929 року.

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Автомобіль має чотирьохлітровий двигун потужністю в 1000 коней і здатний розігнатися до 100 км/год всього за 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.