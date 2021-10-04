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Ибрагимович подарил себе на день рождения уникальный Ferrari (фото)

Александр Трикиша
4 октября, 10:06
Знаменитый нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал себе шикарный подарок на 40-й день рождения. Футболист пополнил гараж элитным суперкаром

Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari

Ибрагимович наплевал на суеверия и отметил 40-летие заранее, устроив грандиозную вечеринку. День рождения у Златана 3 октября, но праздновать он начал на два дня раньше.

А затем Златан побаловал себя уникальным суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Покупка обошлась футболисту в 450 тысяч евро.

"С днем рождения, Златан", – поздравил сам себя футболист и похвастался обновкой в Instagram.

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Ferrari SF90 Stradale – первое гибридное купе в истории бренда. Модель названа в честь 90-летнего юбилея легендарной Scuderia Ferrari, основанной 16 ноября 1929 года.

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Автомобиль имеет четырехлитровый двигатель мощностью в 1000 лошадей и способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

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