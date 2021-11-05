Ібрагімович відпочиває: 70-річний українець увійшов до історії футболу

Петро Федоренко – найстаріший футболіст України / Фото: Колаж: Сьогодні
70-річний Петро Федоренко відіграв весь матч у першості Києво – Святошинського району між командами Факел (Гостомель) – СК Хотів. Таким чином він став найстарішим футболістом України.
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Новину про нового рекордсмена повідомила на своїй сторінці Facebook керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.
Що відомо про найстарішого футболіста України.
Петро Федоренко народився 8 липня 1951 року в селі Хотів Києво – Святошинського району.
Понад 55 років він грав за футбольну команду рідного селища. Ігрове амплуа – лівий захисник. З 1965 року футболіст захищає кольори ФК "Хотів".
З кінця 80-х років минулого століття Федоренко очолював рідну команду як граючий тренер і організатор.
7 листопада 2021 року о 14.00 у фіналі Кубка Києво-Святошинського регіону з футболу Національний Реєстр Рекордів оголосить Петра Федоренка рекордсменом України у категорії "Людські досягнення".
У Книзі Рекордів Гіннеса такий рекорд належить єгиптянину Еззелдін Бахадеру, який вийшов на поле у віці 74 років та 11 місяців. Попередній рекорд встановив ізраїльтянин Ісаак Хайік, який зіграв у 73 роки.
Зазначимо, що серед зірок світового футболу продовжує активну кар'єру швед Златан Ібрагімович, який нещодавно відзначив своє 40-річчя.
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