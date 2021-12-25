Ібра не змінюється. Швед провокативно привітав фанів з Різдвом

Златан Ібрагімович любить епатувати публіку / Фото: Getty Images

40-річний футболіст у своєму Instagram опублікував вітальний різдвяний пост. На фото – свічка у вигляді кисті руки, що демонструє непристойний жест.

"З Різдвом", – підписав Златан своє оригінальне вітання.

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Зазначимо, що таке вітання стало традиційним для шведського нападаючого. Попередні два свята Ібра привітав своїх фанів листівками з таким самим змістом.

Привітання у 2020 році.

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І у 2019.

Нещодавно ми розповідали, як Златан Ібрагімович скаржився на "нелегке" життя у Манчестер Юнайтед. Футболісту довелося заплатити один фунт за сік із міні-бару готелю, при зарплаті близько мільйона фунтів на тиждень.

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Златан Ібрагімович / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

Також ми повідомляли, як Маріо Балотеллі перейняв звичку Ібри вітати партнерів за командою. Щоправда, їхні одноклубники від таких знаків уваги явно не в захваті.