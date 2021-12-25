26 грудня 17:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Ібра не змінюється. Швед провокативно привітав фанів з Різдвом

Сергій Шаховець
25 грудня, 14:12
Нападник Мілана Златан Ібрагімович не став зраджувати своїм звичкам і традиційно привітав своїх вболівальників із новорічним святом

Златан Ібрагімович любить епатувати публіку / Фото: Getty Images

40-річний футболіст у своєму Instagram опублікував вітальний різдвяний пост. На фото – свічка у вигляді кисті руки, що демонструє непристойний жест.

"З Різдвом", – підписав Златан своє оригінальне вітання.

Реклама

Зазначимо, що таке вітання стало традиційним для шведського нападаючого. Попередні два свята Ібра привітав своїх фанів листівками з таким самим змістом.

Привітання у 2020 році.

Реклама

І у 2019.

Нещодавно ми розповідали, як Златан Ібрагімович скаржився на "нелегке" життя у Манчестер Юнайтед. Футболісту довелося заплатити один фунт за сік із міні-бару готелю, при зарплаті близько мільйона фунтів на тиждень.

Реклама

Златан Ібрагімович / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

Також ми повідомляли, як Маріо Балотеллі перейняв звичку Ібри вітати партнерів за командою. Щоправда, їхні одноклубники від таких знаків уваги явно не в захваті.