Ибра не меняется. Швед провокативно поздравил фанов с Рождеством

Златан Ибрагимович любит эпатировать публику / Фото: Getty Images

40-летний футболист в своем Instagram опубликовал поздравительный рождественский пост. На фото – свеча в виде кисти руки, демонстрирующей неприличный жест.

"С Рождеством", – подписал Златан свое оригинальное поздравление.

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Отметим, что такое поздравление стало традиционным для шведского нападающего. Предыдущие два праздника Ибра поздравил своих фанов открытками с таким же содержанием.

Поздравление в 2020 году.

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И в 2019.

Недавно мы рассказывали, как Златан Ибрагимович жаловался на "нелегкую" жизнь в Манчестер Юнайтед. Футболисту пришлось заплатить один фунт за сок из мини-бара отеля, при зарплате около миллиона фунтов в неделю.

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Златан Ибрагимович / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

Также мы сообщали, как Марио Балотелли перенял привычку Ибры поздравлять партнеров по команде. Правда их одноклубники от таких знаков внимания явно не в восторге.