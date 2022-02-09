9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

І тут не обійшлося без Росії! Чеську спортсменку з траси забрали до лікарні

Павло Василенко
9 лютого, 11:18
Ліндсі Джейкобелліс через 16 років знову виграла олімпійське золото, а Вендула Гоп'якова отримала страшну травму у сноуборд-кросі

Тріумф однієї і трагедія іншої / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Американська сноубордистка Ліндсі Джейкобелліс стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022.

Сьогодні вона виграла золоту медаль у сноуборд-кросі. Цікаво, що це друге золото у кар'єрі Джейкоббеліс. Вперше олімпійською чемпіонкою вона стала 16 років тому! У Турині-2006.

Реклама

Срібло у Пекіні завоювала француженка Хлое Треспеш, бронзова медаль дісталася канадці Мерієті Один.

Читайте також: Без Америки ні на що не здатні: Уайлд завоював Росії медаль

Реклама

А в 1/8 фіналу серйозні травми зазнала чеська сноубордистка Вендула Гоп'якова. Вона зіткнулася з росіянкою Крістіною Пауль.

Ми також писали, що спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань Олімпіади-2022 з сноуборд-кросу.

Реклама