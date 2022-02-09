И тут не обошлось без России! Чешскую спортсменку с трассы забрали в больницу

Триумф одной и трагедия второй / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

Сегодня она выиграла золотую медаль в сноуборд-кроссе. Интересно, что это второе золото в карьере Джейкоббелис. Впервые олимпийской чемпионкой она стала 16 лет назад! В Турине-2006.

Реклама

Серебро в Пекине завоевала француженка Хлоэ Треспеш, бронзовая медаль досталась канадке Мериете Один.

Читайте также: Без Америки ни на что не способны: Уайлд завоевал России медаль

Реклама

А в 1/8 финала серьезные травмы получила чешская сноубордистка Вендула Гопьякова. Она столкнулась с россиянкой Кристиной Пауль.

Мы также писали, что спортсменка из Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 по сноуборд-кроссу.