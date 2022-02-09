9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
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Металлист --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Реал --
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Интер --
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Бернли --
Ливерпуль --
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Лестер --
Вест Хэм --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

И тут не обошлось без России! Чешскую спортсменку с трассы забрали в больницу

Павел Василенко
9 февраля, 11:18
Линдси Джейкобеллис спустя 16 лет снова выиграла олимпийское золото, а Вендула Гопьякова получила страшную травму в сноуборд-кроссе

Триумф одной и трагедия второй / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

Сегодня она выиграла золотую медаль в сноуборд-кроссе. Интересно, что это второе золото в карьере Джейкоббелис. Впервые олимпийской чемпионкой она стала 16 лет назад! В Турине-2006.

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Серебро в Пекине завоевала француженка Хлоэ Треспеш, бронзовая медаль досталась канадке Мериете Один.

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А в 1/8 финала серьезные травмы получила чешская сноубордистка Вендула Гопьякова. Она столкнулась с россиянкой Кристиной Пауль.

Мы также писали, что спортсменка из Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 по сноуборд-кроссу.

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