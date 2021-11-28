І він ще погрожував Ломаченку вбивством: названо винуватця поразки Лопеса

Теофімо Лопес і його батько / Фото: Колаж: Сьогодні

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за чемпіонські пояси WBA, IBF та WBO у легкій вазі через свого батька.

Про це заявив Сем Джонс, менеджер непереможеного британського суперважковаговика Джо Джойса – до речі, потенційного суперника для Олександра Усика.

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"Лопес-старший у попередньому поєдинку допоміг сину перемогти Ломаченка, тому заклик звільнити його буде жорстким. Але він мав поганий вечір у куті. Його вказівки були заплутаними. У першому раунді він попросив сина не поспішати і водночас сказав прикінчити Камбососа" .

"Зроби цього вилупка" і "Пора його прикінчити" – це не вказівки"

"Ми побачили відсутність плану на бій", – наводить слова Сема Джонса Fightnews.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

При цьому сам Лопес-старший заявив, що у поразці його сина винні судді, які пограбували Теофімо-молодшого.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, Лопес-старший став відомим в Україні після того, як три роки тому зчепився у Нью-Йорку з Василем Ломаченком у ресторані та пригрозив українцеві, що син уб'є Васю у рингу.

До вбивства, як ми пам'ятаємо, справа не дійшла, проте рік тому Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка, відібравши в нього титул короля у легкій вазі, який і сам тепер втратив.