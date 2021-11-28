И он еще грозил Ломаченко убийством: назван виновник поражения Лопеса

Теофимо Лопес и его отец / Фото: Коллаж: Сегодня

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу бой за чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в легком весе из-за своего отца.

Об этом заявил Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса – кстати, потенциального соперника для Александра Усика.

Реклама

"Лопес-старший в предыдущем поединке помог сыну победить Ломаченко, поэтому призыв уволить его будет жестким. Но у него был плохой вечер в углу. Его указания были запутанными. В первом раунде он попросил сына не спешить и в том же предложении сказал прикончить Камбососа".

"Поимей этого засранца" и "Пора его прикончить" – это не указания"

"Мы увидели отсутствие плана на бой", – приводит слова Сэма Джонса Fightnews.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

При этом сам Лопес-старший заявил, что в поражении его сына виноваты судьи, ограбившие Теофимо-младшего.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, Лопес-старший стал широко известным в Украине после того, как три года назад сцепился в Нью-Йорке с Василием Ломаченко в ресторане и пригрозил украинцу, что сын убьет Васю в ринге.

До убийства, как мы помним, дело не дошло, тем не менее год назад Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко, отобрав у него титул короля в легком весе, которого и сам теперь лишился.