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І це мати трьох дітей: дружина Ярмоленка похизувалася фігурою у бікіні

Андрій Трофімов
27 січня, 10:39
Дружина українського вінгера лондонського Вест Гема – у шикарній формі

Родина Ярмоленків - і це ще не в повному складі / Фото: Instagram

У розпал зими дружина зіркового українського футболіста Андрія Ярмоленка Інна потішила фоловерів гарячим фото.

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Брюнетка опублікувала знімок у бікіні на березі моря, викликавши захват у коментарях.

"Залежна від сонця", – написала в Instagram Інна Ярмоленко.

  • "Фігура – вогонь!" – зробила їй комплімент Анна Реброва.
  • "Просто бомба!" – це вже коментар Сніжани Гармаш.

А ще одна подруга Інни Ярмоленко додала: "І це мати трьох дітей".

Нагадаємо, що Інна Ярмоленко за освітою – фахівець із міжнародних відносин та дипломатії. Шлюб пара оформила наприкінці 2011 року. Виховують трьох синів:

  • Іван (народився 22 травня 2013 року)
  • Данило (13 вересня 2015 року)
  • Максим (25 жовтня 2020 року)

Родина Ярмоленків живе у Лондоні. Контракт гравця з місцевим клубом Вест Гем розрахований до літа 2022 року. Із зарплатою 7 млн євро на рік Ярмола є найоплачуванішим українським футболістом.

Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram