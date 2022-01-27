И это мать троих детей: жена Ярмоленко похвасталась фигурой в бикини

Семейство Ярмоленко - и это еще не в полном составе / Фото: Instagram
В разгар зимы жена звездного украинского футболиста Андрея Ярмоленко Инна побаловала фолловеров горячим фото.
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Брюнетка опубликовала снимок в бикини на берегу моря, вызвав бурю восторгов в комментариях.
"Зависима от солнца", – написала в Instagram Инна Ярмоленко.
- "Фигура – огонь!" – сделала ей комплимент Анна Реброва.
- "Просто бомба!" – это уже комментарий Снежаны Гармаш.
А еще одна подруга Инны Ярмоленко восхитилась: "И это – мать троих детей".
Напомним, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года. Воспитывают трех сыновей:
- Иван (родился 22 мая 2013 года)
- Даниил (13 сентября 2015 года)
- Максим (25 октября 2020 года)
Семья Ярмоленко живет в Лондоне. Контракт игрока с местным клубом Вест Хэм рассчитан до лета 2022-го. С зарплатой в 7 млн евро в год Ярмола является самым высокооплачиваемым украинским футболистом.