23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
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Вистачило двох ударів! Ємельяненко брутально нокаутував Джонсона

Сергій Шаховець
24 жовтня, 00:00
Останній імператор тріумфально відзначив повернення в октагон. Для перемоги йому вистачило одного раунду

У суботу, 23 жовтня, в Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269. У головному поєдинку вечора зустрілися легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

Ми вели онлайн бою Ємельяненко – Джонсон.

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Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко здобув ефектну перемогу над Тімоті Джонсоном зі США.

Поєдинок завершився в першому раунді. Після розміну ударами, вже на другій хвилині Ємельяненко провів вдалу атаку та потрапив точно в голову суперника, відправивши його в нокаут.

Суддя зафіксував перемогу наприкінці другої хвилини бою.

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Дивіться, як Федір вирубав Джонсона.

Нагадаємо, що свій минулий бій 45-річний росіянин провів близько двох років тому, в грудні 2019 року. Тоді Ємельяненко переміг американця Квінтона Джексона.

Всього на рахунку Останнього Імператора 47 поєдинків (40 перемог і 6 поразок). 36-річний Тімоті Джонсон провів 23 бої (15 перемог, і 8 поразок).

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