23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Хватило двух ударов! Емельяненко брутально нокаутировал Джонсона

Сергей Шаховец
24 октября, 00:00
Последний император триумфально отметил возвращение в октагон. Для победы ему хватило одного раунда

В субботу, 23 октября, в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. В главном поединке вечера встретились легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Мы вели онлайн боя Емельяненко – Джонсон.

Реклама

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал эффектную победу над Тимоти Джонсоном из США.

Поединок завершился в первом раунде. После размена ударами, уже на второй минуте Емельяненко провел удачную атаку и попал точно в голову соперника, отправив его в нокаут.

Судья зафиксировал победу на исходе второй минуты боя.

Реклама

Реклама

Смотрите, как Федор вырубил Джонсона.

Напомним, что свой прошлый бой 45-летний россиянин провел около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

Всего на счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед, и 8 поражений).

Реклама