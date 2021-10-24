Хватило двух ударов! Емельяненко брутально нокаутировал Джонсона

В субботу, 23 октября, в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 269. В главном поединке вечера встретились легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Мы вели онлайн боя Емельяненко – Джонсон.

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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал эффектную победу над Тимоти Джонсоном из США.

Поединок завершился в первом раунде. После размена ударами, уже на второй минуте Емельяненко провел удачную атаку и попал точно в голову соперника, отправив его в нокаут.

Судья зафиксировал победу на исходе второй минуты боя.

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Смотрите, как Федор вырубил Джонсона.

Напомним, что свой прошлый бой 45-летний россиянин провел около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

Всего на счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед, и 8 поражений).