Хвалив Усика, але боєм року назвав перемогу Ф'юрі: заява хейтера Ломаченка

Редкач назвав перемогу Ф'юрі боєм року / Фото: Getty Images, Reuters
Напередодні там Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера.
"У цих хлопців великі серця і великі яйця. Бокс – це війна. Спасибі, хлопці. Це був найкращий бій 2021 року", – написав у себе в Instagram Іван Редкач.
Редкач із суперважем Вихристом у Лас-Вегасі. Фото – Instagram
Нагадаємо, перед нокаутом, який стався в 11-му раунді, Ф'юрі і Вайлдер кожен двічіпобували у нокдауні.
Додамо, що останнім часом Іван Редкач, якого називають головним хейтером Василя Ломаченка, активно розхвалював Олександра Усика.
Однак лаври найкращого поєдинку року в боксі все-таки віддав не перемозі Олександра Усика над Ентоні Джошуа, а побиттю Тайсоном Ф'юрі Деонтея Вайлдера.
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