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Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Гірше було тільки у Кличко: боєць з жахливим розсіченням нокаутував суперника

Олександр Трикіша
24 жовтня, 12:19
Чемпіон промоушену з кікбоксингу GLORY Ріко Верховен провів десятий захист титулу і третій бій проти Джамала Бен Саддіка на турнірі Collision 3

Ріко Верховен VS Віталій Кличко

У першому бою між собою 10 років тому Бен Саддік переміг Верховена технічним нокаутом у другому раунді. Шість років по тому Ріко взяв реванш у п'ятому раунді. Третій бій також не пройшов всю дистанцію.

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Уже в стартових раундах бійці отримали серйозні пошкодження. У Бен Саддіка відкрилося розсічення на гомілці, а у Верховена з'явилася жахлива гематома і розсічення під оком.

Відразу згадалося розсічення Віталія Кличка в поєдинку проти Леннокса Льюїса. Тоді бій довелося зупинити достроково. А тут рефері дозволив бійцям битися після огляду медиками.

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Розв'язка бою наступила в четвертому раунді. Верховен накинувся на суперника з серією ударів, Бен Саддік вже не міг захищатися, але від нокауту його врятував рефері.

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