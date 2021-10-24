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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Хуже было только у Кличко: боец с ужасным рассечением нокаутировал соперника

Александр Трикиша
24 октября, 12:19
Чемпион промоушена по кикбоксингу GLORY Рико Верховен провел десятую защиту титула и третий бой против Джамала Бен Саддика на турнире Collision 3

Рико Верховен VS Виталий Кличко

В первом бою между собой 10 лет назад Бен Саддик победил Верховена техническим нокаутом во втором раунде. Шесть лет спустя Рико взял реванш в пятом раунде. Третий бой также не прошел всю дистанцию.

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Уже в стартовых раундах бойцы получили серьезные повреждения. У Бен Саддика открылось рассечение на голени, а у Верховена появилась ужасная гематома и рассечение под глазом.

Сразу вспомнилось рассечение Виталия Кличко в поединке против Леннокса Льюиса. Тогда бой пришлось остановить досрочно. А здесь рефери позволил бойцам драться после осмотра медиками.

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Развязка боя наступила в четвертом раунде. Верховен набросился на соперника с серией ударов, Бен Саддик уже не мог защищаться, но от нокаута его спас рефери.

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