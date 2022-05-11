Христина Соловій виконає гімн України на стадіоні у Німеччині

Христина Соловій виконає гімн України на "Борусія-Парк"

Сьогодні національна збірна України з футболу проведе свій перший товариський матч у рамках підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє із середняком німецької Бундесліги.

Онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна відбудеться у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом. На трибунах очікується чимало наших співвітчизників, котрі зможуть потрапити на стадіон безкоштовно.

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Також УАФ анонсувало зіркового гостя, який виконає гімн України перед стартом. Ним стане популярна фольк-виконавиця Христина Соловій. Зазначимо, що дівчина відома такими хітами як "Тримай", "Синя пісня", "Я твоя зброя" та "Українська лють".

Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. Через війну проти Росії наша команда не змогла відіграти його у березні, тому зустріч у Глазго перенесли на 1 червня.

До речі, визначився ще один суперник команди Петракова під час підготовки до гри із шотландцями. Їм стане хорватська Рієка, проти якої Україна зіграє 18 травня