Христина Соловий исполнит гимн Украины на стадионе в Германии

Христина Соловий исполнит гимн Украины на "Боруссия-Парк" / Фото: УАФ

Сегодня национальная сборная Украины по футболу проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сыграет с середняком немецкой Бундеслиги.

Онлайн-трансляция матча Боруссия М – Украина состоится у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени. На трибунах ожидается немало наших соотечественников, который смогут попасть на стадион бесплатно.

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Также УАФ анонсировало звездного гостя, который исполнит гимн Украины перед стартом. Им станет популярная фолк-исполнительница Христина Соловий. Отметим, что девушка известна такими хитами как "Тримай", "Синя пісня", "Я твоя зброя" и "Українська лють".

Напомним, что сборная Украины начала подготовку к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Из-за войны против России наша команда не смогла отыграть его в марте, поэтому встречу в Глазго перенесли на 1 июня.

К слову, определился еще один соперник команды Петракова во время подготовки к игре с шотландцами. Им станет хорватская Риека, против которой Украина сыграет 18 мая.