Хрен ти моржовий і боягуз! Дружина Усика жорстко пройшлася по пропутінському підлабузнику (фото)

Катерина Усик жорстко висловилася про Олександра Повєткіна

Вторгнення Росії в Україну триває вже десятий день і стало головною темою останнього тижня. Багато відомих особистостей зі світу спорту висловилися на підтримку нашої країни у боротьбі з російськими фашистами.

Щоправда, у Росії більшість спортсменів або мовчать, або не соромляться підтримувати кривавий режим Путіна. Одним із таких став відомий боксер Олександр Повєткін, який написав на своїй сторінці в Instagram таке:

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"Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов'ян. Тому я за президента та його рішення – стати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується".

Повєткіна вже встиг засудити колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко. Не пройшла повз цей маразму і дружина українського боксера Олександра Усика. Катерина досить лаконічно описала своє ставлення до рашиста.

"А називав нас „Братське серце". Хрін ти моржовий і боягуз".

Зазначимо, що раніше Катерина Усик звернулася до російських матерів із проханням не пускати чоловіків на війну в Україну. Дівчина попередила, що вони стануть гарматним м'ясом.