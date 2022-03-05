Хрен ты моржовый и трус! Жена Усика жестко прошлась по пропутинскому подлизе (фото)

Екатерина Усик жестко высказалась об Александре Поветкине

Вторжение России в Украину продолжается уже десятый день и стало главной темой последней недели. Множество известных личностей из мира спорта высказались в поддержку нашей страны в борьбе с российскими фашистами.

Правда, в самой России большинство спортсменов либо молчат, либо не стесняются поддерживать кровавый режим Путина. Одним из таких стал известный боксер Александр Поветкин, написавший на своей страничке в Instagram следующее:

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"Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается".

Поветкина уже успел осудить бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко. Не прошла мимо данного маразма и жена украинского боксера Александра Усика. Екатерина довольно лаконично описала свое отношение к рашисту.

"А называл нас "Братское сердце". Хрен ты моржовый и трус".

Отметим, что ранее Екатерина Усик обратилась к российским матерям с просьбой не пускать мужчин на войну в Украину. Девушка предупредила, что они станут пушечным мясом.