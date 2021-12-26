26 грудня 17:00
Манчестер Сіті 6
Лестер 3
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Хотів утекти перед матчем з Росією! Тренер здивував своїм рішенням

Любомир Луканюк
26 грудня, 21:13
Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза хоче розірвати контракт із командою напередодні вирішальних матчів за вихід на чемпіонат світу

Паулу Соуза готовий піти з Польщі / Фото: Getty Images

У березні відбудуться стикові матчі ЧС-2022. Збірна Польщі у півфіналі зіграє проти Росії.

Але наставник польської команди Паулу Соуза прийняв дивне рішення – залишити збірну, яка має чудові шанси пробитися на чемпіонат світу.

Реклама

51-річний португальський фахівець досяг угоди з бразильським Фламенго і попросив голову Польського футбольного союзу відпустити його.

"Сьогодні Паулу Соуза повідомив мені, що хоче розірвати контракт із федерацією за обопільною згодою через пропозицію іншого клубу.

Це вкрай безвідповідальна поведінка, яка несумісна з попередніми заявами тренера. Тому я категорично відмовився", – заявив президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

Матч плей-оф ЧС-2022 Росія – Польща відбудеться 24 березня у Москві.

Реклама

Переможець цього поєдинку зіграє у фіналі з кращою командою у парі Швеція – Чехія.

Раніше ми писали, що у матчі Швеція – Польща забито найшвидший гол Євро-2020 та другий – в історії всіх чемпіонатів Європи.