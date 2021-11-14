Хорватський шлагбаум для Росії: розклад, трансляції та котирування матчів відбору на ЧС-2022

Збірна Хорватії сьогодні спробує зупинити збірну Росії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
У неділю, 14 листопада, буде зіграно десять відбіркових матчів ЧС-2022. Вже забезпечили собі вихід до фінальної частини мундіалю Німеччина. А ось для збірних Португалії, Сербії, Росії, Хорватії, Швеції та Іспанії все вирішиться сьогодні.
ГРУПА А
21:45. Португалія – Сербія
TV: Футбол 1
Котирування: 1.60 – 4.30 – 5.60
21:45. Люксембург – Ірландія
TV: Футбол 3
Котирування: 3.75 – 3.15 – 2.21
- Матч Португалія та Сербія визначать переможця групи. Команду Роналду влаштує перемога та нічия.
- Сербії необхідна лише перемога.
ГРУПА В
21:45. Іспанія – Швеція
TV: Футбол 2
Котирування: 1.45 – 4.80 – 7.40
21:45. Греція – Косово
Котирування: 1.77 – 3.60 – 5.20
- Іспанія у очному протистоянні зі Швецією має перевагу. Щоб вийти на ЧС-2022, з першого місця їх влаштує нічия.
- Швеція гарантувала собі друге місце, щоб очолити групу необхідно перемагати Іспанію.
ГРУПА Н
16:00. Хорватія – Росія
TV: Футбол 3
Котирування: 1.67 – 4.00 – 5.30
16:00. Словенія – Кіпр
TV: Футбол 1
Котирування: 1.33 – 4.80 – 12.50
16:00. Мальта – Словаччина
TV: Футбол 2
Котирування: 10.00 – 4.50 – 1.40
- Хорватію в матчі з Росією влаштує лише перемога – у такому разі вони напряму потрапляють на ЧС-2022.
- Росію влаштує і виїзна нічия.
ГРУПА J
19:00. Північна Македонія – Ісландія
TV: Футбол 2
Котирування: 1.57 – 4.10 – 6.40
19:00. Вірменія – Німеччина
TV: Футбол 1
Котирування: 17.00 – 8.60 – 1.16
19:00. Ліхтенштейн – Румунія
Котирування: 33.00 – 11.50 – 1.09
- Німеччина гарантувала путівку на ЧС-2022.
- За друге місце змагатимуться Північна Македонія та Румунія.
Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.
Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.