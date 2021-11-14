Хорватський шлагбаум для Росії: розклад, трансляції та котирування матчів відбору на ЧС-2022

Збірна Хорватії сьогодні спробує зупинити збірну Росії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 14 листопада, буде зіграно десять відбіркових матчів ЧС-2022. Вже забезпечили собі вихід до фінальної частини мундіалю Німеччина. А ось для збірних Португалії, Сербії, Росії, Хорватії, Швеції та Іспанії все вирішиться сьогодні.

Реклама

ГРУПА А

21:45. Португалія – Сербія

TV: Футбол 1

Реклама

Котирування: 1.60 – 4.30 – 5.60

21:45. Люксембург – Ірландія

TV: Футбол 3

Реклама

Котирування: 3.75 – 3.15 – 2.21

Матч Португалія та Сербія визначать переможця групи. Команду Роналду влаштує перемога та нічия.

Сербії необхідна лише перемога.

ГРУПА В

21:45. Іспанія – Швеція

TV: Футбол 2

Котирування: 1.45 – 4.80 – 7.40

21:45. Греція – Косово

Котирування: 1.77 – 3.60 – 5.20

Іспанія у очному протистоянні зі Швецією має перевагу. Щоб вийти на ЧС-2022, з першого місця їх влаштує нічия.

Швеція гарантувала собі друге місце, щоб очолити групу необхідно перемагати Іспанію.

ГРУПА Н

16:00. Хорватія – Росія

TV: Футбол 3

Котирування: 1.67 – 4.00 – 5.30

16:00. Словенія – Кіпр

TV: Футбол 1

Котирування: 1.33 – 4.80 – 12.50

16:00. Мальта – Словаччина

TV: Футбол 2

Котирування: 10.00 – 4.50 – 1.40

Хорватію в матчі з Росією влаштує лише перемога – у такому разі вони напряму потрапляють на ЧС-2022.

Росію влаштує і виїзна нічия.

ГРУПА J

19:00. Північна Македонія – Ісландія

TV: Футбол 2

Котирування: 1.57 – 4.10 – 6.40

19:00. Вірменія – Німеччина

TV: Футбол 1

Котирування: 17.00 – 8.60 – 1.16

19:00. Ліхтенштейн – Румунія

Котирування: 33.00 – 11.50 – 1.09

Німеччина гарантувала путівку на ЧС-2022.

За друге місце змагатимуться Північна Македонія та Румунія.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.