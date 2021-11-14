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Рух --
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Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
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Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Хорватский шлагбаум для России: расписание, трансляции и котировки матчей отбора на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
14 ноября, 11:33
Сегодня решается судьба трех прямых путевок на мундиаль. Неудачники поединков вынуждены будут пройти через сито плей-офф

Сборная Хорватии сегодня попытается остановить сборную России / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 14 ноября, будет сыграно десять отборочных матчей ЧМ-2022. Уже обеспечили себе выход в финальную часть мундиаля Германия. А вот для сборных Португалии, Сербии, России, Хорватии, Швеции и Испании все решится сегодня.

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ГРУППА А

21:45. Португалия – Сербия

TV: Футбол 1

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Котировки: 1.60 – 4.30 – 5.60

21:45. Люксембург – Ирландия

TV: Футбол 3

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Котировки: 3.75 – 3.15 – 2.21

  • Матч Португалия и Сербия определят победителя группы. Команду Роналду устроит победа и ничья.
  • Сербии необходима только победа.

ГРУППА В

21:45. Испания – Швеция

TV: Футбол 2

Котировки: 1.45 – 4.80 – 7.40

21:45. Греция – Косово

Котировки: 1.77 – 3.60 – 5.20

  • Испания в очном противостоянии со Швецией имеет преимущество. Чтобы выйти на ЧМ-2022 с первого места их устроит ничья.
  • Швеция гарантировала себе второе место, чтобы возглавить группу В необходимо побеждать Испанию.

ГРУППА Н

16:00. Хорватия – Россия

TV: Футбол 3

Котировки: 1.67 – 4.00 – 5.30

16:00. Словения – Кипр

TV: Футбол 1

Котировки: 1.33 – 4.80 – 12.50

16:00. Мальта – Словакия

TV: Футбол 2

Котировки: 10.00 – 4.50 – 1.40

  • Хорватию в матче с Россией устроит только победа – в таком случае они на прямую попадают на ЧМ-2022
  • Россию устроит и выездная ничья.

ГРУППА J

19:00. Северная Македония – Исландия

TV: Футбол 2

Котировки: 1.57 – 4.10 – 6.40

19:00. Армения – Германия

TV: Футбол 1

Котировки: 17.00 – 8.60 – 1.16

19:00. Лихтенштейн – Румыния

Котировки: 33.00 – 11.50 – 1.09

  • Германия гарантировала путевку на ЧМ-2022.
  • За второе место поборются Северная Македония и Румыния.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.