14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Хорватія – Росія: де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша
14 листопада, 15:12
Сьогодні збірні Хорватії та Росії розіграють між собою перше місце у відбірковій групі H. Дивитися поєдинок можна буде на ТБ та в інтернеті

Хорватія VS Росія / Фото: REUTERS

Матч Хорватія – Росія пройде на стадіоні "Полюд" у Спліті. Розпочнеться зустріч о 16:00 за київським часом. Хорватія – Росія дивитись онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Хорватія – Росія

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Турнірне становище

Після дев'яти турів Росія очолює турнірну таблицю групи H, маючи у своєму активі 22 очки. Хорватія йде другою відстаючи на два бали.

Нижче за друге місце команди не опуститися, а ось помінятися місцями можуть. Росію сьогодні влаштує і нічия, а ось Хорватії потрібна лише перемога з улюбленим рахунком.

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Котирування букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають Хорватію беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 1.69 , на нічию 4.14 , на перемогу Росії – 5.50.

Як грали раніше

У першому колі відбору на катарський чемпіонат світу команди розійшлися 0:0. Загалом же Росія та Хорватія провели між собою п'ять матчів, та Росія жодного разу не здобула перемогу. Щоправда, і хорвати можуть похвалитися лише однією вікторією – на пам'ятному ЧС-2018.